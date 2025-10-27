Son Dakika... Anlaşma imzalandı: Türkiye 44 Eurofighter alacak!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer tarafından Eurofighter Typhoon savaş uçağı konusunda işbirliği anlaşması imzalandı.

İmza töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Starmer açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Birleşik Krallık) Ticaret hacmimizi ilk etapta 30, ardından 40 milyar dolara çıkarma kararlılığındayız. Ekonomik ilişkileri güçlendirme hususunda kararlıyız" dedi.

Erdoğan, "Eurofighter Typhonn savaş uçaklarının tedarikine dair uygulama düzenlemeleri heyetlerarası görüşmelerde imzalandı. Birleşik Krallık ile bu işbirliğimizin savunma sanayiinde müşterek projelere de kapı aralayacağına inanıyorum. Bu mutabakatı iki yakın müttefik olarak aramızdaki stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'deki ateşkesin korunması ve ihlallerin önlenmesi noktasında hepimize sorumluluklar düşüyor. Özellikle İsrail'deki hükümetin dizginlenmesi gerekiyor. (İngiltere Başbakanı Starmer) Filistin Devleti'ni tanıma kararından ötürü tebrik ediyor, karara iki devletli çözüm yolunda cesur bir adım olarak bakıyoruz." diye konuştu.

İngiltere Başbakanı Starmer'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Stratejik bir ortaklığı, ilk İngiltere-Türkiye ikili işbirliği çerçevesini duyuruyoruz."

"(Türkiye'yle Eurofighter savaş uçağı anlaşması) Bu NATO'daki güvenliği derinleştirecek, artıracak. İkili savunma sanayindeki işbirliğini artıracak."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise konuya ilişkin "Türkiye'nin Katar’dan 12, Umman’dan 12 ve İngiltere’den 20 Eurofighter alma planlaması var. Uçakların önümüzdeki yılın başında gelmesi planlanıyor" açıklaması yaptı.