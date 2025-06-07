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Son Dakika: Anne ve 3 çocuğu can vermişti: Diyarbakır’daki yangına ilişkin gözaltı sayısı yükseldi!

Son Dakika: Anne ve 3 çocuğu can vermişti: Diyarbakır’daki yangına ilişkin gözaltı sayısı yükseldi!

7.06.2025 12:00:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son Dakika: Anne ve 3 çocuğu can vermişti: Diyarbakır’daki yangına ilişkin gözaltı sayısı yükseldi!

Son dakika gelişmesi... Diyarbakır'da anne ve üç çocuğunun yaşamını yitirdiği yangınla ilgili gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

Diyarbakır'da 5 Haziran'da 13 katlı apartmanda anne ve 3 çocuğunun hayatını kaybettiği yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Fırat Mahallesi’nde bulunan Aras Rojava sitesindeki 13 katlı binada önceki gün çıkan yangında anne Bircan Çavdar (36) kızları Elif (10) ve Zeynep (4) ile oğlu Yunus Emre (12) ölmesine ve 17 kişinin yaralanmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma sürüyor.

5 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında, binanın müteahhidi, yöneticisi, şantiye şefi ve yapı denetim sorumlusu polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgu işlemi sürerken bir kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi. Böylece gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

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