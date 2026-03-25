Son dakika... Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in şoförleri gözaltına alındı!

25.03.2026 13:09:00
Son dakika haberi... Muhittin Böcek'in şoförleri Aydın Günaydın ve Özer Aydın, İBB soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan Günaydın ve Aydın'ın İstanbul’a getirileceği öğrenildi. CHP'li Murat Emir, gözaltı kararına ilişkin "Neden İstanbul, neden Antalya değil? Çünkü İstanbul'da operasyonlara yamamaya çalışacaklar" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' iddiasıyla başlattığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında, tutuklu Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in şoförleri Aydın Günaydın ve Özer Aydın hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Antalya'da gözaltına alınan iki ismin, işlemlerinin ardından İstanbul'a sevk edildiği öğrenildi.

"NEDEN ANTALYA DEĞİL DE İSTANBUL?"

Konuyla ilgili Meclis'te açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, şu ifadeleri kullandı:

"Defalarca sorgulanmışlar. İddiaları, rüşvet soruşturması kapsamında sorgulanmaları... Neden İstanbul, neden Antalya değil? Çünkü İstanbul'da operasyonlara yamamaya çalışacaklar. Silivri tehdidi ile şoförler üzerinden başlatılacak iftiralara asla boyun eğmeyeceğiz."

Muhittin Böcek cezaevinden seslendi: 'Düz yaşayacağız, düz yürüyeceğiz, dik duracağız!' Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ramazan Bayramı'nda Antalyalılara hitaben bir mektup yayımladı. Böcek, mesajında adalet ve demokrasi vurgusu yaparak “Dayanışmanın ve vicdanın er ya da geç galip geleceğine inanıyorum” dedi.
Muhittin Böcek’i tutuklatan iddianamede imzası vardı: Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin iftar programına katıldı! Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 11 Mart’taki iftar programına, belediye başkanı Muhittin Böcek’i tutuklatan iddianamede imzası bulunan başsavcı vekili Mehmet Akif Katırcı’nın katılması dikkat çekti.
Muhittin Böcek savunma yaptı: Antalya Büyükşehir Belediyesi davası görülmeye başlandı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de bulunduğu 41 kişinin yargılanmasına başlandı. Muhittin Böcek savunmasında, "Ben adaletin tecelli edeceğini ve tüm suçlamalardan da beraat edeceğimi biliyorum" dedi.