Son dakika... Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in şoförleri gözaltına alındı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' iddiasıyla başlattığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında, tutuklu Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in şoförleri Aydın Günaydın ve Özer Aydın hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Antalya'da gözaltına alınan iki ismin, işlemlerinin ardından İstanbul'a sevk edildiği öğrenildi.

"NEDEN ANTALYA DEĞİL DE İSTANBUL?"

Konuyla ilgili Meclis'te açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, şu ifadeleri kullandı:

"Defalarca sorgulanmışlar. İddiaları, rüşvet soruşturması kapsamında sorgulanmaları... Neden İstanbul, neden Antalya değil? Çünkü İstanbul'da operasyonlara yamamaya çalışacaklar. Silivri tehdidi ile şoförler üzerinden başlatılacak iftiralara asla boyun eğmeyeceğiz."