Son dakika... Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon Antalyaspor Derneği'ne sıçradı!

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonlar Antalyaspor Derneği'ne de sıçradı. Soruşturmada, Büyükşehir Belediyesi ile Antalyaspor Derneği arasında imzalanan protokollerde 'usulsüzlük' ve 'yolsuzluk' iddiası yer aldı.

İKİ İŞ İNSANI DA GÖZALTINA ALINDI!

Antalyaspor Derneği'nde arama yapıldığı, soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında da gözaltı kararı verildiği aktarıldı. Gözaltı kararı verilen 20 kişiden 16'sının yakalandığı belirtildi.

Öte yandan gözaltına alınan isimler arasında; Antalyaspor Hafriyat Madencilik Sanayi işletmecisi Bahattin Özkesemen ve iş insanı Ramazan Karabulut'un da olduğu öğrenildi.