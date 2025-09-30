Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.09.2025 09:01:00
Haber Merkezi
Son dakika... Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon Antalyaspor Derneği'ne sıçradı!

Son dakika haberi... Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik devam eden soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Antalyaspor derneğinde arama yapılırken gözaltına alınan isimler arasında Antalyaspor Hafriyat Madencilik Sanayi işletmecisi Bahattin Özkesemen ve iş adamı Ramazan Karabulut'un da olduğu öğrenildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonlar Antalyaspor Derneği'ne de sıçradı. Soruşturmada, Büyükşehir Belediyesi ile Antalyaspor Derneği arasında imzalanan protokollerde 'usulsüzlük' ve 'yolsuzluk' iddiası yer aldı.

İKİ İŞ İNSANI DA GÖZALTINA ALINDI!

Antalyaspor Derneği'nde arama yapıldığı, soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında da gözaltı kararı verildiği aktarıldı. Gözaltı kararı verilen 20 kişiden 16'sının yakalandığı belirtildi.

Öte yandan gözaltına alınan isimler arasında; Antalyaspor Hafriyat Madencilik Sanayi işletmecisi Bahattin Özkesemen ve iş insanı Ramazan Karabulut'un da olduğu öğrenildi.

