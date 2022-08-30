Son Dakika: Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelişmesi... Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.

cumhuriyet.com.tr
30 Ağustos 2022 Salı, 23:55
Son Dakika: Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde saat 23:42'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, Antalya'nın en doğusunda yer alan Gazipaşa ilçesinin 102 kilometre açığında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 23.42'de yaşandı. Depremin derinliği ise 5.41 kilometre olarak kayıtlara geçti.


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