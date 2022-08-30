Son Dakika: Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi... Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde saat 23:42'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, Antalya'nın en doğusunda yer alan Gazipaşa ilçesinin 102 kilometre açığında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 23.42'de yaşandı. Depremin derinliği ise 5.41 kilometre olarak kayıtlara geçti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 30, 2022
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Akdeniz, 23.21 km.Paphos (), 102.87 km. Gazipasa (Antalya)
Tarih-Saat : 30.08.2022, 23:42:31 TSİ
Enlem : 35.2391 N
Boylam : 32.0866 E
Derinlik : 5.41 km
Detay : https://t.co/XB3R1p91jN@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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