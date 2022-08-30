Son Dakika: Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

30 Ağustos 2022 Salı, 23:55

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde saat 23:42'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, Antalya'nın en doğusunda yer alan Gazipaşa ilçesinin 102 kilometre açığında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 23.42'de yaşandı. Depremin derinliği ise 5.41 kilometre olarak kayıtlara geçti.