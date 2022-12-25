Son Dakika... Antalya'da deprem!

Son dakika gelişmesi... Antalya'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
25 Aralık 2022 Pazar, 12:20
Son Dakika... Antalya'da deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Kumluca ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 12.06'da meydana gelen depremin derinliği 47.56 km olarak ölçüldü.


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