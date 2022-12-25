Son Dakika... Antalya'da deprem!
Son dakika gelişmesi... Antalya'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Kumluca ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 12.06'da meydana gelen depremin derinliği 47.56 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 25, 2022
Büyüklük:3.5 (Mw)
Yer:Akdeniz - [67.51 km] Kumluca (Antalya)
Tarih:2022-12-25
Saat:12:06:10 TSİ
Enlem:35.85 N
Boylam:30.892 E
Derinlik:47.56 km
Detay:https://t.co/W74lv0YWTq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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