Son Dakika: Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi... Malatya'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği ise 7.22 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 23, 2022
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2022-12-24
Saat:01:14:59 TSİ
Enlem:38.286 N
Boylam:38.831 E
Derinlik:7.22 km
Detay:https://t.co/eAESFWYx93@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.3 açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 23, 2022
ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) https://t.co/8A5gue1889
24.12.2022, 01:14:58 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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