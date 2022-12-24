Son Dakika: Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelişmesi... Malatya'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
24 Aralık 2022 Cumartesi, 01:33
Son Dakika: Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği ise 7.22 km olarak ölçüldü.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.3 açıkladı.


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