Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7.89 km olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 20:23'te 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
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