Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7.89 km olarak ölçüldü.

İHA
23 Aralık 2022 Cuma, 20:35
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 20:23'te 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.


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