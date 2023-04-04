Son Dakika: Antalya'da deprem

Son dakika haberi... Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 12:42
Son Dakika: Antalya'da deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 11.54'te meydana gelen depremin derinliği ise 7 km olarak kaydedildi.

 


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