Son Dakika: Antalya'da deprem

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 12:42

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 12:46

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 11.54'te meydana gelen depremin derinliği ise 7 km olarak kaydedildi.