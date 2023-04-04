Son Dakika: Antalya'da deprem
Son dakika haberi... Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 11.54'te meydana gelen depremin derinliği ise 7 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 4, 2023
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Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Döşemealtı (Antalya)
Tarih:2023-04-04
Saat:11:54:52 TSİ
Enlem:37.225 N
Boylam:30.478 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/aCRjvBOAsE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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