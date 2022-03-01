Son dakika: Antalya'da korkutan deprem

01 Mart 2022 Salı, 19:54

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı, Antalya’nın Kemer ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

4.60 kilometre derinliğindeki depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İlimiz Kemer ilçemizde, saat 19.43'te 4,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde, şu ana kadar valiliğimize ulaşan bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerine yer verdi.