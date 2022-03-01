Son dakika: Antalya'da korkutan deprem
Son dakika gelişmesi... Antalya'nın Kemer ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Antalya Valiliği depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.
Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı, Antalya’nın Kemer ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
4.60 kilometre derinliğindeki depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.
Antalya Valisi Ersin Yazıcı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İlimiz Kemer ilçemizde, saat 19.43'te 4,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde, şu ana kadar valiliğimize ulaşan bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerine yer verdi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 1, 2022
Büyüklük : 4.6 (Mw)
Yer : Kemer (Antalya)
Tarih-Saat : 01.03.2022, 19:43:35 TSİ
Enlem : 36.6326 N
Boylam : 30.4958 E
Derinlik : 4.60 km
Detay : https://t.co/glieaveIos@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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