Son Dakika: Antalya'da orman yangını çıktı

Antalya'nın Demre ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

AA
08 Eylül 2022 Perşembe, 15:21
Son Dakika: Antalya'da orman yangını çıktı
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Yavu ile Davazlar mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.


Antalya Orman ormanlık alan

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