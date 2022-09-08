Son Dakika: Antalya'da orman yangını çıktı
Antalya'nın Demre ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Yavu ile Davazlar mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle yayıldı.
İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.
Alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
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