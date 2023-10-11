Son dakika... Ara tatil kalkıyor mu? Milli Eğitim Bakanı Tekin'den flaş açıklama

Yayınlanma: 11.10.2023 - 12:00

Güncelleme: 11.10.2023 - 12:13

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AKP TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ara tatillerin kaldırılmasıyla ilgili bir durumun söz konusu olmadığını belirten Tekin, "Velilerden, öğrencilerden, öğretmenlerden öyle bir talep gelirse bakarız. Bu yılkini gördükten sonra değerlendirme yaparız" dedi.

"ŞU AN GÜNDEMİMİZDE YOK"

Milli Eğitim Bakanlığı'nda her Genel Müdürlüğün bünyesinde bir tane İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı olduğunu söyleyen Tekin, "Yapılan her şey, attığımız her adım o daire başkanlığı tarafından izleniyor. Bu yıl ara tatilden sonra rapor oluşturulur. Bakarız, öğrenciler, veliler, öğretmenler mutlu ise biz de devam edeceğiz. Eleştiri, eğitim süreciyle ilgili bir problem varsa ona göre çözüm alınabilir. Benim kişisel kanaatim Türkiye çapında değil, bölgesel olarak uygulanabilir. Şu an gündemimizde bu ara tatillerle ilgili herhangi bir şey yok" diye konuştu.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi. Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.