Zakkum'dan MEB'e 'Atatürk' göndermesi!
Türkiye’nin ünlü alternatif rock grubu Zakkum, Edirne Müzik Festivali’nde sahne aldı. Sahnede Atatürk videosu oynatan grup, Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) göndermede bulundu.
Zakkum grubu, “Hatıran Yeter” şarkısını seslendirdikleri sırada ekranda Atatürk videosu oynattı.
Grubun solisti Yusuf Demirkol’un Mustafa Kemal Atatürk’ün videosunun oynatıldığı “Hatıran Yeter” şarkısını seslendirdikten sonra, “Okul müfredatından kaldırılsa da konserlerde göreceksiniz canım Atam” dediği aktarıldı.
Zakkum grubunun o anları sosyal medyada gündem oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Çok konuşulacak 'Binali Yıldırım' iddiası
- Merakla beklenen açıklama yapıldı
- 'Lübnan'dan sızan silahlı kişiler öldürüldü'
- Süper Lig'de bir istifa daha!
- Yardım paraları bakın nereye harcandı
- THY 'ucuz bilet' kampanyası başlattı
- 'Erdoğan'ın sabrı her an tükenebilir'
- Kenan Sofuoğlu'ndan Formula 1 sunucusuna tepki
- Yetişkin film yıldızının paylaşımı tepki çekti
- Gazze'ye yoğun bombardıman