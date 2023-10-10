Zakkum'dan MEB'e 'Atatürk' göndermesi!

Türkiye’nin ünlü alternatif rock grubu Zakkum, Edirne Müzik Festivali’nde sahne aldı. Sahnede Atatürk videosu oynatan grup, Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) göndermede bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.10.2023 - 12:31
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Zakkum grubu, “Hatıran Yeter” şarkısını seslendirdikleri sırada ekranda Atatürk videosu oynattı.

Grubun solisti Yusuf Demirkol’un Mustafa Kemal Atatürk’ün videosunun oynatıldığı “Hatıran Yeter” şarkısını seslendirdikten sonra, “Okul müfredatından kaldırılsa da konserlerde göreceksiniz canım Atam” dediği aktarıldı.

Zakkum grubunun o anları sosyal medyada gündem oldu.


Zakkum MEB Atatürk

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