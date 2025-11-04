Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.11.2025 08:29:00
DHA
Son Dakika... Aralarında TÜBİTAK ve ASELSAN çalışanları da var: FETÖ operasyonunda 19 kişiye gözaltı kararı!

Son dakika gelişmesi...Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonda 2’si TÜBİTAK, 1’i Aselsan, 1’i Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, 1’i Türk Telekominikasyon Anonim Şirketi çalışanı olmak üzere toplam 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, MİT Başkanlığınca daha önce silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında firari olarak aranırken yakalanan H.İ.A'nın dijital materyallerindeki çözümleme işlemleri sonucunda, "SİGNAL" isimli uygulama üzerinden şifreli örgütsel yazışmaları tespit edilen, 2'si TÜBİTAK, 1'i ASELSAN, 1'i Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, 1'i Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi çalışanı olmak üzere 19 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların gözaltına alınması için Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

