Son dakika... Ardahan'da çığ felaketi: İş makineleri kar altında kaldı!

26.02.2026 12:46:00
Güncellenme:
DHA
Son dakika haberi... Artvin-Ardahan kara yolunun 2 bin 540 rakımlı Sahara Geçidi’nde karla mücadele yürüten iş makinelerinin üzerine çığ düştü. Bölgeye sevk edilen ekiplerin kar kütleleri altında kalan makineleri çıkarma çalışmaları, yoğun tipi nedeniyle güçlükle sürdürülüyor.

Artvin kara yolundaki 2 bin 540 rakımlı Sahara Geçidi’nde çığ düştü. Bölgedeki karla mücadele ekiplerinin iş makineleri kar altında kaldı.

Kentte etkili olan kar yağışının ardından 2 bin 540 rakımlı Sahara Geçidi’nde kar temizliği yapılan iş makinelerinin üzerine çığ düştü. Bölgeye, arama kurtarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kar kütlelerinin altında kimsenin olmadığı bildirildi.

İş makinelerinin çıkarılması için bölgeye sevk edilen ekiplerin yoğun tipi sebebiyle çalışmalarını güçlükle sürdürdüğü bildirildi.

