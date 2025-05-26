Son Dakika... Arif Kocabıyık hakkında tahliye kararı!

YouTube’da yayın yapan İlave TV kanalının sahibi Arif Kocabıyık tutuklu yargılandığı davada serbest kaldı.
Kocabıyık'ın serbest kaldığını avukatı Ömer Furkan Dağ duyurdu. Dağ yaptığı paylaşımda "Arif Kocabıyık hakkında iddianame düzenlenerek dava açıldı. Mahkeme, tutuklama kararının itirazımızda belirttiğimiz gibi "hukuka aykırı verildiği" gerekçesiyle tahliyesine karar verdi." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Sosyal medyada sokak röportajları ile tanınan Arif Kocabıyık, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmış ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.