Son Dakika: Arnavutluk Mahkemesi'nden Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer için Türkiye'ye iade kararı
Son dakika haberi... Arnavutluk Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesine karar verdi.
Arnavutluk'ta 30 Ağustos'ta gözaltına alınan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreci ile ilgili 14 Kasım'daki duruşması bugüne ertelenmişti. Bugün yapılan duruşmada Özer'in Türkiye'ye iadesine karar verildi.
Bir önceki duruşmalar 6, 21 Ekim, 1 ve 10 Kasım'da görülmüştü. Mahkeme kaynaklarına göre, nihai kararın bugünkü duruşmada açıklanması da bekleniyordu.
30 AĞUSTOS'TA ARNAVUTLUK'TA YAKALANMIŞTI
Elbasan Başsavcılığı, tutukluluğu devam eden Özer'in Türkiye'ye iade edilmesini talep ediyor. Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.
Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermiş, karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.
Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.
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