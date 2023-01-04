Son dakika... Askeri kamyonet TIR'a çarptı: 1'i astsubay 2 asker şehit
Son dakika... Konya-Adana Karayolu'nda askeri kamyonetin TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i astsubay 2 asker şehit oldu, 2 asker ise yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında, Konya- Adana yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi.
Askeri araç, yoğun siste meydana gelen kaza nedeniyle duran TIR'a arkadan çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1'i astsubay, 1'i er olmak üzere 2 asker şehit oldu.
2 asker de yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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