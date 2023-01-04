Son dakika... Askeri kamyonet TIR'a çarptı: 1'i astsubay 2 asker şehit

04 Ocak 2023 Çarşamba, 10:59

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Konya- Adana yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi.

Askeri araç, yoğun siste meydana gelen kaza nedeniyle duran TIR'a arkadan çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1'i astsubay, 1'i er olmak üzere 2 asker şehit oldu.

2 asker de yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.