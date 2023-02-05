Son Dakika... Ataşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda yeni gelişme

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 13:49

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 14:02

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ataşehir Belediyesine yönelik ‘ihaleye fesat karıştırma' suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANAN OLMADI

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 2 şüpheli sağlık sorunları nedeniyle savcının talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 26 kişi Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından 6 şüphelinin serbest bırakıldığı öğrenildi. Şüphelilerden 10’u tutuklama talebiyle, 10 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. 5 kişi hakkında ev hapsi kararı verilirken, 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Böylece Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanan olmadı.