Son Dakika... Ataşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda yeni gelişme

Son dakika gelişmesi... Ataşehir Belediyesine yönelik ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edilenlerden 6’sı savcılıktan serbest kaldı. 15 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

İHA
Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 13:49
Son Dakika... Ataşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda yeni gelişme
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ataşehir Belediyesine yönelik ‘ihaleye fesat karıştırma' suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANAN OLMADI

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 2 şüpheli sağlık sorunları nedeniyle savcının talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 26 kişi Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. 

Savcılıktaki işlemlerinin ardından 6 şüphelinin serbest bırakıldığı öğrenildi. Şüphelilerden 10’u tutuklama talebiyle, 10 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. 5 kişi hakkında ev hapsi kararı verilirken, 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Böylece Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanan olmadı. 

 


Ataşehir Belediyesi Son dakika Soruşturma Battal İlgezdi

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