10 Kasım'da Atatürk’e hakaretler yağdırmıştı: TikTok fenomeni dönerci Hacı Mustafa Atmaca gözaltına alındı

Yayınlanma: 11.11.2023 - 13:27

Güncelleme: 11.11.2023 - 13:31

Erzurum'da faaliyet gösteren dönerci dükkanın sahibi olan Mustafa Atmaca, 'Hacı'nın yağ akımı' adı altında ‘Tiktok’ta açtığı 650 bin takipçisi bulunan sayfasında, canlı yayında bir takipçisiyle tartıştı.

Mustafa Atmaca, tartışma sırasında "Sen gideceksin bizim toprağımız burası. Arabistan'a da savaşmaya gideriz. Bura da Yemen de Kudüs de bizim toprağımız. Siz İsrail'e gideceksiniz. Osmanlı kaybetmedi, laik denen köpekler kaybetti o toprakları. Laikliği getiren köpekler, onlar kaybetti" ifadesini kullandı.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKMIŞTI

Atmaca’ya sözleri nedeniyle takipçileri büyük tepki gösterdi.

GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine Mustafa Atmaca, Atatürk'e hakaret ettiği suçlamasıyla Erzurum Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Atmaca’nın Emniyet'teki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.