Son dakika... Avcılar’da metrobüs kazası: 2 yaralı

Avcılar’da bir metrobüsün önündeki metrobüse arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Son dakika... Avcılar’da metrobüs kazası: 2 yaralı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 21.09.2024 - 10:14

Kaza saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söğütlüçeşme istikametinde seyreden metrobüs, Avcılar’da Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisler durağında aynı yönde ilerleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kazaya neden olan metrobüsteki iki yolcu yaralandı. Kaza sebebiyle metrobüste büyük hasar meydana gelirken, seferler bir süre tek şerit üzerinden sağlandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 yolcu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ekiplerin araç kaldırma çalışmaları sonrası yol trafiğe tekrar açılırken, seferler normale döndü.


Etiketler: #Metrobüs #Avcılar

İlgili Haberler

Faciadan dönüldü: Metrobüsün tekerlekleri fırladı!

Faciadan dönüldü: Metrobüsün tekerlekleri fırladı!
Metrobüs kazasına ilişkin ön rapor hazırlandı

Metrobüs kazasına ilişkin ön rapor hazırlandı
Metrobüse papağanıyla bindi

Metrobüse papağanıyla bindi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler