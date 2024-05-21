Metrobüse papağanıyla bindi

İstanbul’da her seçime papağanıyla giden Nazım Cihan, bu kez papağanıyla metrobüse bindi. Metrobüste yolculuk yapan papağan "Allah" diyerek seslenirken o anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

İHA
Yayınlanma: 21.05.2024 - 12:44
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İstanbul Esenyurt’ta genel ve yerel seçimlerde oy kullanmaya papağanıyla giden Nazım Cihanb bu kez metrobüste papağanıyla yolculuk yaptı.

Metrobüste ilgi odağı olan papağanın "Allah" demesi şaşırttı.

Papağanı görenler hayrete düşerken o anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.


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