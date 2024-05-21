Metrobüse papağanıyla bindi

Yayınlanma: 21.05.2024 - 12:44

Güncelleme: 21.05.2024 - 12:44

İstanbul Esenyurt’ta genel ve yerel seçimlerde oy kullanmaya papağanıyla giden Nazım Cihanb bu kez metrobüste papağanıyla yolculuk yaptı.

Metrobüste ilgi odağı olan papağanın "Allah" demesi şaşırttı.

Papağanı görenler hayrete düşerken o anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.