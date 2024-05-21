Metrobüse papağanıyla bindi
İstanbul’da her seçime papağanıyla giden Nazım Cihan, bu kez papağanıyla metrobüse bindi. Metrobüste yolculuk yapan papağan "Allah" diyerek seslenirken o anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
İstanbul Esenyurt’ta genel ve yerel seçimlerde oy kullanmaya papağanıyla giden Nazım Cihanb bu kez metrobüste papağanıyla yolculuk yaptı.
Metrobüste ilgi odağı olan papağanın "Allah" demesi şaşırttı.
Papağanı görenler hayrete düşerken o anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
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