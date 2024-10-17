Son Dakika... 'Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik, hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 17.10.2024 - 20:29

Güncelleme: 17.10.2024 - 21:02

Avrupa Yakası'da Kubilay rolüyle hafızalara kazınan Vural Çelik'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Acı haberi Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, sosyal medya hesabından duyurdu.

Güven, paylaşımında "Maalesef Vural’ı kaybettik. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

51 yaşındaki Vural Çelik, evinde ölü olarak bulundu.

Oyunculuk kariyerine 'Bir Demet Tiyatro' ile başlayan Vural Çelik, 'Seksenler', 'G.O.R.A', 'Organize İşler'de de rol aldı. Çelik, 'Avrupa Yakası'nda canlandırdığı 'Kubilay' ve 'Gülenay' karakterleriyle akıllara kazındı.

'Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik hayatını kaybetti



2 gün önce hastaneden video paylaşmıştı: "Şu hastanelere geldiğim kadar dizi bölümü çekseydim şimdiye kadar Range Rover'ım, yatım katım, her şeyim olurdu."https://t.co/sLaCxAykda pic.twitter.com/7qsUXsRT0k — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) October 17, 2024

VURAL ÇELİK KİMDİR ?

Vural Çelik (d. 1972, Ankara), Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur. 1972 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ortaokul-lise çağında herkesin taklitlerine güldüğü, desteklediği bir öğrenciydi. Bir arkadaşı, Levent Kırca Tiyatrosu'na gazete ilanıyla oyuncu arandığını söyledikten sonra 1989 yılında başvuru yaptı ve kabul edildi.

Levent Kırca Tiyatrosu'ndan sonra Yasemin Yalçın'ın tiyatrosuna girdi. Orada sanat yönetmeni olan Selahattin Taşdöğen'in yardımcılığını üstlendi.

Selahattin Taşdöğen vasıtasıyla Daha sonra Yılmaz Erdoğan ile tanışarak BKM oyuncusu olarak çalıştı. Avrupa Yakası dizisinde Kubilay Peynircioğlu ve Gülenay Peynircioğlu karakterini canlandırdı. En son Bayrampaşa:Ben Fazla Kalmayacağım adlı sinema filminde başrol oynadı.

OYNADIĞI YAPIMLAR

Canını Sevdiğim İstanbul (2009) - Ziyan Zebiloğlu

Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (2007) - Erdem

Organize İşler (2005) - Kumarhane Müdürü

Avrupa Yakası (2004-2008) - Kubilay ve Gülenay Peynircioğlu

Güneş Yanıkları (2000) - Ferhat

Herşey Çok Güzel Olacak (1998) - Bardaki Genç

Bir Demet Tiyatro (1997) - Gazeteci Çocuk