Tır ile dorse arasında sıkışarak hayatını kaybetti

Yayınlanma: 17.10.2024 - 19:51

Güncelleme: 17.10.2024 - 19:51

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi 2’inci Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yaşandı. Hüseyin Arıkan (38), 01 AKZ 734 plakalı tır ile dorseyi bağlamaya çalışırken körüğünün patlaması sonucu arada kalarak hayatını kaybetti.

Şahsın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.