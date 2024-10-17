Tır ile dorse arasında sıkışarak hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da birbirine bağlamak istediği tır ile dorse arasında sıkışan şahıs hayatını kaybetti.

Tır ile dorse arasında sıkışarak hayatını kaybetti
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 17.10.2024 - 19:51

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi 2’inci Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yaşandı. Hüseyin Arıkan (38), 01 AKZ 734 plakalı tır ile dorseyi bağlamaya çalışırken körüğünün patlaması sonucu arada kalarak hayatını kaybetti.

Şahsın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.


Etiketler: #Şanlıurfa

İlgili Haberler

Burdur’da iş cinayeti: 23 yaşındaki işçi makineye sıkışarak can verdi

Burdur’da iş cinayeti: 23 yaşındaki işçi makineye sıkışarak can verdi
Feci kaza: Kamyonet ile 3 tekerlekli motosiklet arasında sıkışarak yaralandı

Feci kaza: Kamyonet ile 3 tekerlekli motosiklet arasında sıkışarak yaralandı
Metroda korkunç iş cinayeti… İşçi yürüyen merdivene sıkışarak hayatını kaybetti!

Metroda korkunç iş cinayeti… İşçi yürüyen merdivene sıkışarak hayatını kaybetti!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler