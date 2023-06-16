Son dakika... Avukat Belen Nesil Coşğun'un ölümüne ilişkin şüpheli erkek tutuklandı
Son dakika haberi... Ankara’da silahla vurularak hayatını kaybeden genç avukat Belen Nesil Coşğun‘un katil zanlısı Muhammet B. tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Muhammet B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakim tarafından sorgulanan şüpheli Muhammet B. "kadını kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Çankaya ilçesi Pak Sokak'ta bulunan bir rezidanstan dün sabah, şiddet tehdidi altındaki kadınların yardım istemesine imkan tanıyan Kadın Destek Uygulamasına (KADES) gelen çağrıyı değerlendiren güvenlik güçleri, olay yerine polis ekibi sevk etti.
Bu sırada söz konusu adresten 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir kişi, kız arkadaşının intihar ettiğini bildirdi.
Olay yerine ulaşan ekipler, 24 yaşındaki Belen Nesil Coşğun'u asansör kapısı önünde yerde yatarken buldu.
Ankara Barosu'na kayıtlı avukat Coşğun'un göğüs bölgesinin sol altından silahla vurulduğu belirlendi.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Coşğun, kaldırıldığı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.
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