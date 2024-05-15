Son Dakika... Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 kamu görevlisine gözaltı
Son dakika haberi... Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 4 üst düzey isim gözaltına alındı.
Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı. Gelişmeyle ilgili açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı.
Başsavcılık açıklamasında "Gizli tanık SS’ nin ifadesinde geçen iddialarla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü’nde görev yapan dört kamu görevlisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı icra edilmiştir, soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir" denildi.
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