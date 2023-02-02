Son Dakika: AYM Başkanlığı'na Zühtü Arslan yeniden seçildi

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 10:35

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 10:35

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan’ın görev süresinin 13 Şubat’ta dolması nedeniyle bugün başkanlık seçimi yaptı.

Eski AYM Başkanı Zühtü Arslan, 8 oyla yeniden başkan seçildi.

SARAY'IN İRFAN FİDAN TELKİNİ

Yargı çevrelerinde, “AYM üyeliğine getirilişi tartışmalı olan İrfan Fidan’ın da adaylığı yönünde destek ziyaretleri yaptığı”, bazı üyelere de bu konuda “Saray’dan telkinde bulunulduğu” iddiaları dile getiriliyordu.

Fidan, 22 Ocak’ta, henüz Yargıtay’da hiç dosya görmeden AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AYM üyesi olarak atanmıştı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa Mahkemesi üyeliğe atanan İrfan Fidan'ın başkan seçilmesi için devreye girdiğini ifade etmişti.

Öte yandan, AYM'yi son yıllarda en çok eleştiren MHP de Zühtü Arslan'a karşı seçim öncesi mesaj yayımlamıştı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından Zühtü Arslan'a "artık bırak" çağrısında bulunmuştu.