Son dakika... AYM'den HDP kararı: Tarih verildi

Son dakika... Anayasa Mahkemesi, HDP'ye Hazine yardımının kesilmesi talebini 6 Ocak'ta görüşecek.

cumhuriyet.com.tr
30 Aralık 2022 Cuma, 10:15
Son dakika... AYM'den HDP kararı: Tarih verildi
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Anayasa Mahkemesi, Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) hazine yardımının kesilmesi talebini görüştü. Talebin 6 Ocak'ta karara bağlanacağı öğrenildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'ye açılan kapatma davasında Anayasa Mahkemesi’ne “ivedi” bir talep göndererek HDP'nin Hazine yardımı bulunan hesaplarının bloke edilmesini istemişti. 

 


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