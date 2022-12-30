Son dakika... AYM'den HDP kararı: Tarih verildi
Son dakika... Anayasa Mahkemesi, HDP'ye Hazine yardımının kesilmesi talebini 6 Ocak'ta görüşecek.
Anayasa Mahkemesi, Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) hazine yardımının kesilmesi talebini görüştü. Talebin 6 Ocak'ta karara bağlanacağı öğrenildi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'ye açılan kapatma davasında Anayasa Mahkemesi’ne “ivedi” bir talep göndererek HDP'nin Hazine yardımı bulunan hesaplarının bloke edilmesini istemişti.
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