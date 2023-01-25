Son Dakika... AYM Raportörü: 'HDP'nin erteleme talebi reddedilsin'

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 12:04

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 12:04

Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP’nin “kapatma davasında karar seçim sonuna ertelensin” talebinin reddine karar verilmesini istedi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre raportör; mahkeme üyelerine dağıtılan raporunda, mahkemenin gündemine hakim olduğunu, kapatma davası dosyasının da yeterince hacimli olduğunu vurguladı.

Bu nedenlerle HDP’nin talebinin reddine karar verilmesini istedi. AYM Raportörü'nün raporunun bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak, yüksek mahkeme müzakerelerini söz konusu rapor üzerinden yapacak.