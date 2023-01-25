Son Dakika... AYM Raportörü: 'HDP'nin erteleme talebi reddedilsin'
Son dakika haberi... Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP’nin talebinin reddine karar verilmesini istedi.
Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP’nin “kapatma davasında karar seçim sonuna ertelensin” talebinin reddine karar verilmesini istedi.
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre raportör; mahkeme üyelerine dağıtılan raporunda, mahkemenin gündemine hakim olduğunu, kapatma davası dosyasının da yeterince hacimli olduğunu vurguladı.
Bu nedenlerle HDP’nin talebinin reddine karar verilmesini istedi. AYM Raportörü'nün raporunun bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak, yüksek mahkeme müzakerelerini söz konusu rapor üzerinden yapacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Seval Türkeş: ‘MHP’de karanlık eller var’
- Özlem Türeci ve Uğur Şahin ülkeyi terk ediyor
- EGM'den 'Sedat Peker' açıklaması
- Süresiz şekilde iptal edildi
- HaberTürk o haberin ham görüntülerini paylaştı
- Bakan Nebati borç yapılandırmanın ayrıntılarını açıkladı
- Star TV'de Yalı Çapkını krizi! Final tarihi sızdı
- 'Reina' katliamı zanlısı beraat etti
- Demirtaş: Kusura bakmayın...
- 'Erdoğan'ın çok güvendiği iki isim' diyerek açıkladı