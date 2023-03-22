Son Dakika: AYM'den HDP'nin talebine ret
Son dakika haberi... Anayasa Mahkemesi, HDP’nin “sözlü savunma seçim sonuna bırakılsın” talebini reddetti
Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP hakkındaki kapatma davasında, sözlü savunma tarihini 14 Mart olarak belirlemişti.
HDP ise depremler nedeniyle, sözlü savunmanın 3 ay ertelenmesi talep etti.
Kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuruda bulunan HDP'in talebi reddedildi.
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