Son Dakika: AYM'den HDP'nin talebine ret

Son dakika haberi... Anayasa Mahkemesi, HDP’nin “sözlü savunma seçim sonuna bırakılsın” talebini reddetti

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 09:53
Son Dakika: AYM'den HDP'nin talebine ret
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Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP hakkındaki kapatma davasında, sözlü savunma tarihini 14 Mart olarak belirlemişti. 

HDP ise depremler nedeniyle, sözlü savunmanın 3 ay ertelenmesi talep etti.

Kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuruda bulunan HDP'in talebi reddedildi.  


HDP AYM kapatma davası

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