Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... Kayyum heyetinden çekildiği iddia edilmişti: Gökmen Güneş'ten açıklama geldi!

Son dakika... Kayyum heyetinden çekildiği iddia edilmişti: Gökmen Güneş'ten açıklama geldi!

6.09.2025 12:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika... Kayyum heyetinden çekildiği iddia edilmişti: Gökmen Güneş'ten açıklama geldi!

Son dakika haberi... CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan kayyum heyetinden çekilen Hasan Babacan'ın yerine görev alacağı iddia edilen Gökmen Güneş, "Sn. Gürsel Tekin’den ve/veya herhangi bir yetkili merciden çağrı heyeti daveti almadım, çağrı heyetinde de bulunmam söz konusu değil" açıklamasında bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan kayyum heyetinden ayrılan Hasan Babacan’ın yerine görev alacağı iddia edilen Gökmen Güneş, konuya açıklık getirdi.

"HERHANGİ BİR YETKİLİ MERCİDEN DAVET ALMADIM"

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, heyette yer almadığını ve herhangi bir davet almadığını ifade eden Güneş, şu ifadeleri kullandı:

“Sn. Gürsel Tekin’den ve/veya herhangi bir yetkili merciden çağrı heyeti daveti almadım, çağrı heyetinde de bulunmam söz konusu değil. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

NE OLMUŞTU?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi 2 Eylül'de verdiği ara kararla; CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve kongre delegelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına hükmetmişti.

İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan bir geçici kurul atanmıştı.

Kayyum listesinde yer alan Hasan Babacan, bir açıklama yaparak kuruldan çekildiğini duyurmuştu. Babacan'ın ardından Müjdat Gürbüz de, kayyum heyetinden ayrıldığını açıklamıştı.

İlgili Konular: #CHP #kayyum

İlgili Haberler

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin bu sefer saat verdi: 'O koltuğa oturacağım'
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin bu sefer saat verdi: 'O koltuğa oturacağım' İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanan Gürsel Tekin, “Pazartesi 12.00’de il binasında olacağım, koltuğa oturacağım” açıklamasında bulundu.
Son dakika... YSK'den CHP'ye 1 kabul, 1 ret: İlçe kongreleri devam edecek, il yönetimi kayyumda kalacak!
Son dakika... YSK'den CHP'ye 1 kabul, 1 ret: İlçe kongreleri devam edecek, il yönetimi kayyumda kalacak! Son dakika haberi... YSK, İstanbul’daki ilçe seçim kurullarının, CHP ilçe kongrelerinin yapılamayacağına ilişkin kararlarını, “tam kanunsuzluk” yetkisini kullanarak kaldırması talebiyle CHP’nin yaptığı başvuruyu görüşmek üzere toplandı. Toplantı 2 saat sürdü. YSK, CHP'nin itirazını kabul ederek, ilçe kongrelerinin devamına karar verdi. Ancak İstanbul İl Başkanlığı kayyumda kalmaya devam edecek.
Son Dakika... Hasan Babacan'ın ardından kayyum heyetinden bir isim daha çekilme kararı aldı!
Son Dakika... Hasan Babacan'ın ardından kayyum heyetinden bir isim daha çekilme kararı aldı! Gürsel Tekin ile birlikte CHP İstanbul İl Yönetimi'ne getirilen Hasan Babacan’ın ardından Müjdat Gürbüz de kayyum heyetinden çekilme kararı aldı.