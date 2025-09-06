Son dakika... Kayyum heyetinden çekildiği iddia edilmişti: Gökmen Güneş'ten açıklama geldi!

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan kayyum heyetinden ayrılan Hasan Babacan’ın yerine görev alacağı iddia edilen Gökmen Güneş, konuya açıklık getirdi.

"HERHANGİ BİR YETKİLİ MERCİDEN DAVET ALMADIM"

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, heyette yer almadığını ve herhangi bir davet almadığını ifade eden Güneş, şu ifadeleri kullandı:

“Sn. Gürsel Tekin’den ve/veya herhangi bir yetkili merciden çağrı heyeti daveti almadım, çağrı heyetinde de bulunmam söz konusu değil. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

— Gökmen Güneş (@gkmngunes)

NE OLMUŞTU?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi 2 Eylül'de verdiği ara kararla; CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve kongre delegelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına hükmetmişti.

İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan bir geçici kurul atanmıştı.

Kayyum listesinde yer alan Hasan Babacan, bir açıklama yaparak kuruldan çekildiğini duyurmuştu. Babacan'ın ardından Müjdat Gürbüz de, kayyum heyetinden ayrıldığını açıklamıştı.