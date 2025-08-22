Son Dakika... Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi kaldırıldı!

İBB'ye yönelik soruşturmalara ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasına gerekçe gösterilen “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” dosyası kapsamında, “örgüt lideri” olduğu iddia edilen önce tutuklanan ardından “etkin pişmanlık” hükümlerinden faydalanarak cezaevinden tahliye edilen ve “ev hapsi” kararı verilen iş insanı Aziz İhsan Aktaş’ın ev hapsi kararı kaldırıldı.

BİR İSMİN DAHA "EV HAPSİ" KARARI KALDIRILDI

Aktaş ile beraber İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız'ın da ev hapsi kararı kaldırıldı.

NE OLMUŞTU?

CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla yapılan operasyonda 'Suç örgütü lideri' iddiasıyla tutuklanan ve daha sonra 'etkin pişmanlık'tan faydalanan Aziz İhsan Aktaş, verdiği ifadeler ile çok sayıda CHP’li belediye başkanının tutuklanmasına neden oldu.