Son Dakika: Bahçeli Kılıçdaroğlu'nun Ağrı ve Van'da yaptığı mitinglerini hedef aldı

Yayınlanma: 05.05.2023 - 15:15

Güncelleme: 05.05.2023 - 15:34

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çorum mitinginde açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ağrı ve Van'da gerçekleştirdiği mitingleri hedef aldı.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

14 Mayıs 2023 tarihi dönüm noktasıdır. Lider ülke Türkiye'nin meşalesi yakılmıştır. Bizim ülkümüz Türkiye merkezli yeni bir medeniyet ve insanlığın huzurudur. Elbette yapacağız. Hep birlikte başaracağız. 29 Ekim 2023 artık ufukta görülmüştür. 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerini Cumhur'un zaferiyle pekiştirmek lazımdır. Bugüne istikrar yarına huzur diyorsak hep birlikte başarırız. Devletin gücü milletin ferasetiyle hep birlikte yaparız.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimlerine hazır mısınız? Vakti saati geldiğinde sandığa gidecek misiniz? Alayını birden sandığa gömecek misiniz? Aziz milletim sıra sende. Çorumlu kardeşlerim sıra, yetki alayınızda.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin önünü kesmek için çabalıyor. PKK, Kılıçdaroğlu ile yol yürüyor. FETÖ, Kılıçdaroğlu'na umut bağlıyor. Terörist Demirtaş, cezaevinden Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim diyor. Bir HDP'li diyor ki, "Anayasa'dan Türklüğü çıkaracağız, dokunulmaz maddelere dokunacağız." Ali Babacan da demedi mi? İYİ Parti sessiz kaldı. Utanmadan üç maymunu oynadılar. Türklüğün Anayasa'dan çıkarılması demek Türk'e biçilmiş kefendir. Türkiye'nin temellerine dinamit döşenmesidir. Son Türk oğlu Türk yaşadığı sürece bu topraklardan Türk ve Türk Milleti'ni hiçbir alçak, hiçbir dış bağlantılı hain sökemez, buna güç yetiremez.

Kılıçdaroğlu'nun Ağrı ve Van mitingleri bölücülüğün meydan okumasına, terör sevenlerin intikam çığlıklarına sahne oldu.

Biz halkımız ne diyorsa ona bakıyoruz. Baktığımız yerden zillet ittifakının kumpaslarını görüyoruz. 7 düvel 14 Mayıs'ı bekliyor. Ne kadar Türk ve İslm düşmanı varsa Kılıçdaroğlu'nun arkasında duruyor. Küresel emperyalistin borusu Türk vatanında ötemez.