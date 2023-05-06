Son Dakika: Bahçeli seçimlere 8 gün kala Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

Yayınlanma: 06.05.2023 - 14:38

Güncelleme: 06.05.2023 - 14:52

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Balıkesir mitinginde açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

''Ağıtlar yakılmasına neden olan caniler bugünkü CHP ile işbirliği halindedir. Katiller İYİ Parti ile emel ve hedef peşindedir. Küresel emperyalizm Kılıçdaroğlu'nun akıl ve vicdan şifrelerini ele geçirmiştir. The Economist Dergisi Erdoğan gitmeli diyormuş, haçlı zihniyete kimin gideceğini 14 Mayıs'ta gösterecek olan Türk milletidir. Türkiye'ye yön veremezler, Türkiye'yi sömürge ülkesi haline getiremezler.

Alayı gelsin, hepsi toplanıp gelsin, şayet boyun eğersek onlar gibi namerdiz. Çıkar ortakları, küresel sermaye çeteleri, terör örgütleri, Türkiye düşmanları, tefeciler, faiz bağımlısı bankerler alayı birden Türkiye'nin önüne geçmiş. 2023 yılının en önemli seçiminin Türkiye'de olacağını ağız birliği halinde iddia etmeye başlamışlar. Cumhuriyetten intikam almak istiyorlar. İstedikleri kukla gibi oynanan, denetim altında tutulan, taviz ve teslimiyet döngüsüne girmeye hazır cumhurbaşkanıdır.

Sözde Kürdistan projesinin figüranı Kılıçdaroğlu'dur. Terör koridorunun taşeronu Kılıçdaroğlu'dur. Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı milli güvenlik sorunudur. MHP'ye saldırı vardır. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a hazımsızlık had safhadadır. Kılıçdaroğlu'nun geleceğe ışık tutan tek bir projesi yoktur. İYİ Parti başkanının dedikodudan başka yaptığı birşey yoktur.''