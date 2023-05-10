Son Dakika... Bahçeli taşlı saldırıda İmamoğlu'nu suçladı: Çok tehlikeli bir provokasyon testi yapılmış

Yayınlanma: 10.05.2023 - 14:27

Güncelleme: 10.05.2023 - 16:22

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Trabzon'da "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Artık vakit yaklaştı, çember daraldı, sandık göründü.

Trabzon demek kardeşlik demektir, dik duruşun eğilmeyen başın medarı iftarı demektir. Trabzon'a bakınca çırpınan Karadeniz'in çağrısı duyulur. Trabzon'a bakınca Maçka'da PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu Astsubay Ferhat Gedik ile birlikte şehit edilen Eren Bülbül'ün nur yüzlü çehresi görülür.

14 Mayıs 2023 tarihinde aziz milletim sıra sizde. Muhalefet partilerine demokratik hesap mutlaka sorulacaktır.

Küresel medyaya umut bağlayan ABD'sinden AB'sine kadar mutlaka hesap sorulacaktır. Kavga kaos arayanlara acıklı derslerini vermek için aziz milletim sıra sende. İstiklalinize ve istikbalinize sahip çıkmak için 4 gün sonra sıra sizde. Tüm dünyanın gözü üzerinizde olacak.

Anayasa'nın ikinci maddesinde ifade edildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti laik hukuk devletidir. Türk demokrasi tarihinin kilit taşı olan seçimler 1950'den günümüze gizli zarf ve açık sayım ile yürütülmüştür. Milletin hakimiyetine rakip olan gücün varlığından asla bahsedilemeyecektir. Türk demokrasisi rüştünü defalarca ispat etmiştir. Son günlerde özellikle bazı ülkelerde yayınlanan dergi gazeteler türkiye'nin demokrasisi itibarına ilkel ve ilkesiz dayatmalarda bulundukları gözlenmektedir.

İMAMOĞLU'NU SUÇLADI

7 Mayıs 2023 tarihinde Erzurum’da yaşanan ve Trabzon kültüründen Trabzon’un mayasından Trabzon’un asaletinden nasibini almamış bir şahsın neden olduğu olaylar bayağı bir provokasyondur. İBB Başkanı'nın meydan meydan dolaşıp fitne ve nifak saçması, görevini ihmal ederek şehrine ihanet ederek ağır kusurlu siyasi faaliyetler içinde bulunması sakıncalıdır, yanlış üstüne yanlıştır. Esnaf ziyareti bahanesiyle Erzurum’a gidip korsan miting düzenlemeye kalkan, sonra Erzurum’a taşıdığı bölücü provokatörlerin taşkınlıklarıyla istenmeyen görüntülere neden olan malum belediye başkanı Trabzon’un yüz karasıdır. Hiç kimse Erzurumlu kardeşlerimize ve şerefli Türk polislerine iftira atmasın. Erzurum’da çok tehlikeli bir provokasyon testi yapılmış ve nihayetinde aklı selim galip gelerek kaos provası ters tepmiştir. Erzurum’da kurulan dış bağlantılı tuzak dadaşların şuurlu tavırlarıyla bozulmuştur.

Eren Bülbül'ün dökülen kanlarının hesabını vereceklerdir. Adaleti teröristler için isteyen ahlaksızlar, şehit edilen asker eşi Nurcan kardeşimizin hesabını nasıl soracaklar. Terör ittifakının bütün özellikleri zuhur etmiştir. İstanbul başkanı gelsin de Eren Bülbül için adalet istesin.

HEDEFİNDE KILIÇDAROĞLU VAR

Kılıçdaroğlu bölücü terör örgütünün adayıdır. Kılıçdaroğlu, ülkeyi yönetemez. Bu aziz milletin geleceği zillete emanet edilemez. Yerli ve milli savunma sanayindeki dev güçlü yatırımları daha da güçlendireceğiz. Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle Türkiye'nin geleceği aydınlanacaktır. Önümüzdeki pazar gününde itibaren güçlü Türkiye'nin şafağı sökecektir. Zillet ittifakı kalbi mühürlenmişlerin ittifakıdır. Cumhur ittifakı ise adaletin hakkaniyetin milli duruşun ittifakıdır. Türkiye zillete düşmeyecek, inanıyorum ki Trabzon zillete yenilmeyecektir.