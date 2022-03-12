Son Dakika: Bahçeli'nin hedefinde Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti var

12 Mart 2022 Cumartesi, 13:55

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde “Siyaset ve Liderlik Okulu 17. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni”nde açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretinde yaptığı açıklamaları hedef alarak, "Orada çok aşırı vaatlerde bulunulmuştur. Ve o vaatler karşısında CHP Genel Başkanı, 'bana her türlü soruyu sorabilirsiniz, ne biliyorsanız sorun' demiştir. Ben de Twitter'dan 5 soru sordum. Bunların cevabını önce 6'lı masaya anlatsın, sonra Türk milletine anlatsın" dedi.

Bahçeli’nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"MHP'nin Genel Başkanı imzasız makalelere aldırış etmez, gerçekçidir. İmza attı mı atmadı mı onu 6 ortağına sormak lazım.

Orada çok aşırı vaatlerde bulunulmuştur. Ve o vaatler karşısında CHP Genel Başkanı, ‘bana her türlü soruyu sorabilirsiniz, ne biliyorsanız sorun’ demiştir.

Ben de Twitter'dan 5 soru sordum. Bunların cevabını önce 6’lı masaya anlatsın, sonra Türk milletine anlatsın.



DİPLOMASİ FORMU

Telefon diplomasisi, yakın görüşme çerçevesi içinde faaliyetlerini sürdürmüştür. Antalya’da her sene artık diplomasi forumu yapılmaktadır.

Böyle bir toplanın 9 Mart’ta yapılacağı bir dönemde Türkiye çok daha başarılı bir adım atmıştır. Bu barış yolunda atılmış bir adımdır.

Bu adım 2 ülkenin yetkililerini bir araya getirerek barışın başlangıcı sağlayabilecek adımı yapmayı amaçlamışlardır.

Bu toplantı önemli olmuştu, başarılı olmuştur. 15 günden beri devam eden çatışmanın oradaki bir toplantıda sonuçlanması mümkün değildir ama bir başlangıçtır, hayırlı bir adımdır.

Bazı iç ve dış değerlendirmelerde görüyorum ki; Türkiye'de bazı kesimler, bu adımları hazmedememektedir. Bu adımların sonuç vermesini istememektedirler. Bazı basınımızın manşetleri, 'barış gerçekleşmedi, barış şöyle böyle oldu' şeklinde olumsuz ifadelerle toplumda gelişebilecek olan umudu şimdiden söndürmeye gayret göstermişlerdir. Bu kolay bir iş değildir. Bir ülkenin bunu yapabilmesi de önemlidir. Türkiye'nin bu konuma gelebilmesindeki diplomatik başarısını takdir etmek lazım. Bu memleketin evladıyız, savaş çok yakınımızda.

AYÇİÇEK YAĞI AÇIKLAMASI

23 gemi Türkiye'ye ayçiçek yağı getirecek, savaş sebebiyle biraz ertelendi. 'Türkiye'de yağ yoktur' denilerek marketlere hücum edilmiştir, basın yoluyla tahrik edilmiştir, yağ kavgası çıkartmaya çalışmışlardır. Yağdan umut edenler Türkiye'nin yarınını karatmıştır. Bu tür hayırlı adımları millet olarak hangi partide olursak olalım desteklemekte yarar var. Bölgenin, Türkiye'nin ve dünya barışından yanadır.

"ABD KENDİNE ÇEKİ DÜZEN VERMELİDİR"