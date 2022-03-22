Son Dakika: Bahçeli'nin hedefinde yine Türk Tabipleri Birliği var

22 Mart 2022 Salı, 11:08

MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Açıklamalarında TTB'yi de hedef alan Bahçeli, kapatılması gerektiğini savundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Cemrenin havaya, suya ve toprağa düşmesine rağmen karlı havaya maruz kaldığımız malumunuzdur. Kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken önümüzdeki ayların verimli ve bereketli geçeceğini müjdelemektedir. Kar yılı var yılıdır. Hamdolsun barajlarımız dolmakta, doğamız büyük bir uyanışa hazırlık yapmaktadır Ümit ediyoruz ki bu bahar bir başka güzellikte olacaktır.

Dün 21 Mart Nevruz Bayramı'nı karşılamanın, kutlamanın, bahara biraz daha yaklaşmanın heyecanını yaşadık. Nevruz, birlik, dirlik, barış ve huzuru sembolize eden müstesna bir günün adıdır. Yalnızca bir mevsim döngüsü olarak tanımlamanın yersiz kalacağız Nevruz Bayramı aynı zamanda bolluk ve bereketin, dostluk ve kardeşliğin timsalidir. Aynı zamanda binlerce yıllık tarih süreci içerisinde büyük Türk milletini ortak sevinç ve tasada buluşturan köklü bir kucaklaşma fırsatıdır. Bu kadim, kültürel mirasımız elbette milli birlik ve beraberliğimizin kaynaklarından birisidir.

Türk dünyasında Sultan Nevruz adıyla kutlanan bu günde başlıca dileğim milletimizin birlik ve dirliğinin ebediyete kadar vasıl olması, dünyanın her yerinde barışın, esenliğin ve istikrarın hakimiyet kurmasıdır.

Balkanlardan Sibirya'ya bozkırlara uzanan büyük bir coğrafyada kutlanan Nevruz'un geçmişle bugün arasında bir köprü olduğu tartışma götürmez bir gerçektir. Yakılan ateşler, tutuşan eller, çarpan yürekler, neşe saçan gözler Nevruz'un kültürel dokusunu gözler önüne sermektedir.

Nevruz, aynı şekilde bölücülerin, gayri milli çevrelerin, çarpık zihniyetlerin, terörizme yakasını kaptırmış lekeleri mihrakların değil Türk'ün ezeli bayramıdır. Türk milletinin ebedi bayram günüdür. Nevruz'u şiddet dolu amaçlarına malzeme yapmaya teşebbüs edenler zulme sözcülük, zillete gözcülük yapan odaklardır. PKK'nin ikmal deposunun ileri kulesi olan HDP'nin hafta sonu düzenlediği sözde Nevruz kutlamaları bu yılda ağır tahriklere sahne olmuştur. Pek çok ilimizde korsan programlar düzenlemiş, bu kapsamda bölücüler, yasa dışı sol örgütler yine fitne saçmışlar, bir kez daha Türk'ün bahar bayramını gölgelemeye çalışmışlardır. Kürt kökenli kardeşlerimizle Alevi İslam inancına mensup canlarımızı istismar eden dahası Nevruz'da nifak üreten kan içici vampirlere fırsat verilmeyecektir. Bir CHP'linin terörist Demirtaş'a 'barış insanı' demesi önümüzdeki günlerde TBMM'de olacağını söylemesi buhran içinde kalmış bir zihnin hezeyanıdır. Bir teröriste barış insanı demek barışa ihanettir.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ AÇILIŞI

Çanakkale denince akla gelen, imanlı direniştir. Aziz ceddimiz Çanakkale'de bir destan yazmıştır. Bu destan nesilden nesile aktarılmıştır ve tarihe mal olmuştur. Atatürk'süz Çanakkale diyenlere sesleniyorum. En az diğer kahramanlarımız kadar Atatürk'te Çanakkale'nin her yerindedir. Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum diyen sözler Çanakkale'de hala duyulmaktadır. Hiçbir densiz Atatürk üzerinden yeni bir tartışmaya yanaşmamalıdır.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılma amacını Çanakkale Zaferi'nin Atatürk'le değil köprüyle anılmasını iddia eden çürük kafalar, ne Çanakkale'yi bilirler, ne Atatürk'ü bilirler ne de Türkiye'ye sevgi gösterirler. Bunların işleri, yapılan her esere kulp takmak, iftira atmaktır.

Bunların kalpleri mühürlüdür, Çanakkale Türk milletinin namus kilididir. Bizim kime çektiğimiz nettir. Bizim feyzimizin ana kaynağı da bellidir. Buna karşılık Türkiye'yi kötüleme yarışına girenlerin soyunun sopunun nereye dayandığı meçhuldür. Aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, saygıyla anıyorum. 18 Mart 2022'de hem Çanakkale Zaferi'ni andık hem de muazzam bir eserin açılışına gururla şahitlik ettik. Böylelikle Asya ile Avrupa 6. kez birbirine bağlanmıştır. Çanakkale Köprüsü, feribotla 1 saat süren boğaz geçişini 6 dakikaya düşürmüştür. Bunun yanında Malkara'dan Çanakkale'ye uzanan 103 kilometrelik otoyol da hizmete girmiştir. Marmara Otoyolu ringi tamamlanmıştır. Türkiye'nin bölgesel ve küresel ticaretteki önemi daha da artacaktır.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışından rahatsız olanların kendilerini hemen ele vermeleri dikkatimizi çekmiştir. Birileri hemen nifak üretmeye başlamıştır. Bazı medya organları ve sakat zihniyet sahipleri geçiş ücretini göstererek saldırmışlardır. Diyorlar ki, bu köprü millete yeni bir masrafmış. Hedefleri tutmazsa millet ödeteceklermiş. CHP, vurgun iftirası da attı. O köprüden siz de geçeceksiniz. Bu kadar mı gözünün körleşti, gönlünüz köhneleşti? Madem diyecek iyi bir lafınız yok, susun da adam sansınlar. Köprüden geçmem diyorsanız buyurun denize atlayın. Bunların asıl hazımsızlığı Çanakkale zaferi. Kuyruk acıları var, Çanakkale'nin rövanşını almak istiyorlar ama daha önce yapamadıkları gibi asla başaramayacaklar.



Türkiye'nin yükselişine engel olamayacaklar. Önümüze taş koyamayacaklar. Milletimize ve ülkemize hizmet eden, her meslek mensubunun başımız üzerinde yeri vardır ve bu tartışmasızdır. Hiç kimseye peşin hükümlü bakamayız. Bizim kıstaslarımız kriterlerimiz anlayış ölçülerimiz gayet berraktır. Türkiye'ye nefret besleyenler karşı cephemizdir. Hem ihanete çanak tutan, hem terör örgütlerine methiyeler düzen hem de insan haklarından bahsedenler köksüzlerdir. İhanet edene göz yummak günaha ortaklıktır. Türk Tabipler Birliği isimli bölücü yapılanma Türk hekimlerini temsil edemez.

Doktorlarımız şifanın ana minvalidir. Sevgi ve saygıya layık Türk hekimlerine tek bir lafımız yoktur. Fakat nerede bir melanet varsa TTB Başkanı ve işbirlikçi yönetimi oradadır. Bunlar bir avuç millet ve devlet muhalifidir. PKK'nin yanında olan, HDP'nin yanından giden bunlardır. Bunlara doktor demek, Tabipler Birliğinin başında 'Türk' isminin bulunmasına sessiz kalmak Türklüğü ve doktorluğa en korkunç buhrandır.

Bizim, TTB'ye yönelik haklı eleştirilerimiz bu kuruluşa çökmüş 3-5 Türkiye düşmanıyla ilgilidir. Bunların dışında hiçbir hekim sözlerimize alınmamalı, gücenmemelidir. Muğla'da bir uzman çavuşumuzun hastanede maruz kaldığı kötü muamele bizleri üzmüştür. Sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddetin karşısında olacağız ama askerlerimize yönelik saldırı ve tacizlerin de sonuna kadar karşısında duracağız.

TBMM'ye sunulan ve ilgili komisyona havale edilen sağlıkta şiddetin sona erdirilmesi için kanunda değişiklik yapılmasını öngören tasarıyı ön koşulsuz kabul edeceğiz.

"TTB MUTLAK SURETLE KAPATILMALIDIR"

1970'li yıllarda hain bir kurşunun bedenine isabet ettiği bir dava arkadaşımız, Hacattepe'ye kaldırılmıştı. O dava arkadaşımızın bir an önce tedavi altına alınması gerekiyordu. Çünkü hayati tehlikesi vardı. Arkadaşımızın ülkücü olduğunu öğrenen bir kaç doktor müsveddesi, bırakın gebersin demiştir. Ülkücü hareket, kalpsizlerin oyunlarını bozarak bugünlere gelmiştir. İşte o doktor müsvedderinin çatı kuruluşu TTB'dir. Dağdaki teröriste pansuman yapanla bunun ne farkı vardır. Doğu ve Güney Doğu'daki meskun mahal operasyonlarından dolayı uluslararası mahkemelerde yargılanmasını gerektiğini söyleyen bu kişi değil midir. Açık açık sesleniyorum. TTB mutlak suretle kapatılmalıdır."

"FURKAN VAKFI BARDAĞI TAŞIRMIŞTIR"

Furkan Vakfı bardağı taşırmıştır. Sözde vakfın meczup başkanının İçişleri Bakanımıza yönelik izansız saldırıları, iffetsiz hakaretleri ve hayasız itibar suikastları bizim nezdimizde yok hükmündedir, hatta ayaklarımızın altındadır. Bu din tacirlerinin kanunsuz eylemlerine şerefli Türk polisi zamanında müdahale etmiş, devletin hükümranlık vasfı isabetle gösterilmiştir. Sayın Süleyman Soylu, soy ismi gibi soyludur ve görevini layıkıyla yerine getirmiştir. Türk polisi görevinin gereğini yapmış, Emniyet teşkilatımızı kutluyor Adana'da görev yapan polislerimizin tertemiz alınlarından öpüyorum."