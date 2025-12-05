TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun 1.5 ay önce aralarında üst klasman hakemlerinin de bulunduğu 152 ismin bahis oynadığını duyurmasıyla başlayan skandal, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Futboldaki bahis olayının yasa dışı bahis ve kara paraya evrilmesi ve savcılığın da devreye girmesi kirlenmeyi gözler önüne sermişti. Aralarında gençlik yıllarında 1 kez bahis oynayan isimler dahil çoğu alt lig oyuncusu olmak üzere bine yakın futbolcu cezalandırıldı. Ve Hacıosmanoğlu 2 hafta önce, “Teknik direktörler, antrenörler, tercüman, malzemeciler, sağlık çalışanı, menajer, temsilciler, gözlemciler, onlar da bu hafta ortaya çıkacak” dedi. Ne var ki o hafta bir türlü gelmedi. Milli takım kampındaki hayati maçlar öncesi futbolculara yaptırım uygulayan TFF, ne yazık ki sözünün arkasında durmadı. Futboldaki bahis skandalının ateşi de sönmeye yüz tuttu!

Peki niye? TFF’ye yakın çevreler işin içinde koltuk korkusunun olduğunu söylüyor. Anımsanacağı gibi Hacıosmanoğlu yönetimi, önemli bir imza potansiyeli olan eski UEFA İcra Kurulu üyesi Servet Yardımcı’nın adaylıktan çekilmesiyle öne çıkmış ve özellikle de taban birliklerinin tepki oylarıyla, Mehmet Büyükekşi ekibine karşı 5 farkla başkan seçilmişti. Gelgelelim Hacıosmanoğlu’na oy verenler, bu bahis soruşturmasına sıcak bakmıyormuş! Bir başkan, “Oynatacak futbolcum kalmadı, üst tarafa dokunamıyorsunuz, gücünüz bize yetiyor” diye federasyonun koridorlarını inletmiş. Bir başkası da “Biz getirdik, biz götürürüz” diyerek gözdağı vermiş. Bunlar duyum, doğrudur, değildir, ama TFF Başkanı’nın “Açıklanacak” dediği şu ünlü teknik direktörler, antrenörler ve yöneticiler bir türlü ortaya çıkmadı. Ki, kulağımıza geldiği kadarıyla şu sıralar alt liglerde birçok yönetici yönetim kurullarından istifa ediyormuş. “Ne olur ne olmaz, yarın öbür gün hem yöneticisin hem bahis oynuyorsun’ suçlamasıyla karşılaşmayalım” diye! Yani Hacıosmanoğlu, alt liglerdeki desteğini kaybetti süreci iyi yönetemediği için. Üstelik 1.5 yıl önceki seçim haftasında 1., 2. ve 3. ligleri ikna eden Ecmel Sarıalioğlu ile Bayram Saral da artık Hacıosmanoğlu ile birlikte değil. TFF bir an önce şu bahisçi teknik adam, yönetici ve menajer tayfasını açıklamalı. Bahis ateşi söndüğü iddiaları sona ermeli. Yoksa Hacıosmanoğlu için, “Genel kurul baskısından çekindi” derler.

Bu arada İstanbul Başsavcılığı işin kara para ve yurt dışı bahis ayağını çok ince ayrıntısına kadar araştırıyor. TFF’nin yapamadığını, savcılık seri operasyonlarla ortaya çıkartırsa kimse şaşırmasın.