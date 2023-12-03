Son Dakika: Bakan açıkladı: Mavi bültenle aranan suç örgütü lideri İstanbul'da yakalandı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Yerlikaya, “Mavi bültenle aranan suç örgütü liderlerinden Shamil Amirov İstanbul’da yapılan ‘Kafes-15’ operasyonuyla yakalandı” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.12.2023 - 08:30
Son Dakika: Bakan açıkladı: Mavi bültenle aranan suç örgütü lideri İstanbul'da yakalandı
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Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mavi bültenle aranan ve Rusya’da faaliyet gösteren organize suç örgütü yöneticilerinden Shamil Amirov’un İstanbul’da yapılan “Kafes-15”operasyonuyla yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya paylaşımında “Uluslararası ve ulusal organize suç odaklarıyla, zehir tacirleriyle mücadelemiz artarak devam edecek. Nefeslerini keseceğiz. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce organize suç örgütü üyesi olduğu ve dolandırıcılık suçundan İnterpol tarafından hakkında mavi bülten çıkarılan Shamil AMIROV’un İstanbul Sarıyer’de yaşadığı tespit edilmiş ve ‘Kafes-15’operasyonuyla yakalanmıştır. Ülkemizi uluslararası ve ulusal organize suç örgütlerinden temizlemeye kararlıyız. Bir bir yakalayıp Adalete teslim edeceğiz” ifadelerine yer verdi.


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