9 ilde 'terör' operasyonu... 46 şüpheli tutuklandı!

Yayınlanma: 02.12.2023 - 19:57

Güncelleme: 02.12.2023 - 19:57

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; Bitlis merkezli 9 ilde 113 farklı adrese emniyet, jandarma ve MİT tarafından eşzamanlı operasyon düzenledi.

88 GÖZALTI

Bitlis’te 44, Van’da 23, Siirt’te 15, İstanbul’da 23, Mersin’de 2, Muğla’da 2, Adana’da 2, Mardin’de 1 ve Düzce’de 1 olmak üzere toplam 113 adrese düzenlenen operasyonlarda 88 şüpheli gözaltına alındı.

İKİ KİŞİ ARANIYOR!

Gözaltına alınanların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 6 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 5 tabanca şarjörü, 123 adet tabanca fişeği, 18 av tüfeği, 218 adet av tüfeği fişeği, 5 AK 47 kalaşnikof şarjörü, 28 adet cep telefonu ve sim kartları, 11 CD, 4 laptop ve tablet bilgisayar, 7 örgütsel yayın ile 4 adet örgütsel poster ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 88 şüpheliden 46’sı tutuklanırken, 42'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ayrıca soruşturma kapsamında yakalanamayan 2 kişi için de çalışmaların devam ettiği belirtildi.