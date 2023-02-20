Son dakika... Bakan Akar'dan 'Depremden sonra asker kışladan geç çıkarıldı' iddialarına yanıt

Son dakika haberi... Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra askerin kışladan geç çıkarıldığı iddialarına ilişkin konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Gerçekleri yansıtmayan yanlı iddialar iyi niyetle izah edilemez. MSB, ilk andan itibaren milletinin yanına koştu" dedi.

AA
Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 08:54
Son dakika... Bakan Akar'dan 'Depremden sonra asker kışladan geç çıkarıldı' iddialarına yanıt
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Depremin ardından Mehmetçiğin kışlalardan geç çıkarıldığına" ilişkin söylemlere tepki gösterdi.

İddialara ilişkin konuşan Akar, "Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları askeriyle, siviliyle, işçisiyle, teknik personeli ile ilk andan itibaren seferber olmuş, milletinin yanına koşmuştur" dedi.

"GERÇEĞİ UYANSITMAYAN YANLI İDDİALAR"

Akar, "Resmi kayıtlar ve bunlar arasında ordumuzun tarihçesi olan ceridelerdeki gerçekler var. Gerçekleri yansıtmayan bu yanlı iddialar iyi niyetle izah edilemez" ifadelerini kullandı.


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