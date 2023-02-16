ABD’de askeri helikopter otoyola düştü: 2 ölü

ABD’nin Alabama eyaletinde UH-60 Black Hawk tipi askeri helikopterin otoyola düşmesi sonucu 2 mürettebat hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 11:52
ABD’de askeri helikopter otoyola düştü: 2 ölü
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ABD’nin Alabama eyaletine bağlı Huntsville kentinde eğitim uçuşu için havalanan UH-60 Black Hawk tipi askeri helikopter otoyola düştü.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, helikopterin kendi etrafında dönerek yere çakıldığı, bölgeden yoğun duman yükseldiği görüldü.

Kazada helikopterdeki 2 ulusal muhafız hayatını kaybetti. Tuğgeneral Warner Ross yaptığı açıklamada, “İki Tennessee Ulusal Muhafızını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz ve bu yürek burkan trajedide dualarımız aileleriyle birlikte” ifadelerini kullandı.

Helikopterin düşme nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


ABD askeri helikopter düştü

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