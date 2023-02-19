Son Dakika: Bakan Akar'dan 'Hatay'a sığınmacı akını' iddialarına yanıt

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ''Hatay'a sığınmacı akını'' iddialarını yalanladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 12:09
Son Dakika: Bakan Akar'dan 'Hatay'a sığınmacı akını' iddialarına yanıt
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Sınırlarda sığınmacı akını olduğuna ilişkin iddialara yanıt veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bu iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu söyledi.

Akar, "Bazı fitne fesat yuvaları 'sınırlardan sığınmacı akını' olduğuna dair iddiaları ortaya attılar. Bu iddialar tamamen gerçek dışı olduğu anlaşılmıştır. Ne sınır kapısından ne de sınır hattından ülkemize geçiş var.'' dedi.

Bakan Akar, depremden sonra 10 bin 633 Suriyelinin topraklarına gönüllü olarak döndüğünü de açıkladı.


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