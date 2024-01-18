Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya açıkladı... 11 ilde IŞİD ve El Kaide operasyonu: 36 şüpheli yakalandı!

Yayınlanma: 18.01.2024 - 08:39

Güncelleme: 18.01.2024 - 08:39

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 11 ilde IŞİD ve El Kaide terör örgütlerine yönelik 3 gündür devam eden ve sona eren “Kahramanlar-45” operasyonlarında 36 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"11 ilde DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik 3 gündür devam eden ve sona eren “Kahramanlar-45” Operasyonlarında 36 şüpheli şahıs yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini isterim ki;

Ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz!

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca; Antalya, Düzce, Elazığ, İstanbul, Konya, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Sivas ve Trabzon’da 3 gündür devam eden ve sona eren “KAHRAMANLAR-45” operasyonlarında;

Antalya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli şahıs,

Düzce’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli şahıs,

Elazığ’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şüpheli şahıs,

İstanbul’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 7 şüpheli şahıs,

Konya’da EL KAİDE terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şüpheli şahıs,

Mersin'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 7 şüpheli şahıs,

Ordu’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli şahıs,

Rize’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli şahıs,

Sakarya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli şahıs,

Sivas’ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli şahıs ve

Trabzon’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Operasyonlarda yapılan aramalarda;

39 bin Dolar, 11 bin Euro, 200 bin TL ve çok miktarda diğer ülkelere ait döviz ile

Çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.

Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek!"