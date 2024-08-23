Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 17 ilde terör operasyonu: 65 şüpheli yakalandı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son 5 gün içerisinde 17 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen “Gürz-9” operasyonlarında 65 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Hatay, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Sivas ve Şanlıurfa’da IŞİD terör örgütüne yönelik "Gürz-9" operasyonları düzenlendi.
Son 5 günde düzenlenen operasyonlar sonucu 65 şüpheli yakalandı.
1??7?? ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 5?? gündür devam eden “GÜRZ-9” operasyonlarında 6??5?? şüpheli yakalandı?— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 23, 2024
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz??… pic.twitter.com/8kav8cMxE9
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