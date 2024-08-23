Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 17 ilde terör operasyonu: 65 şüpheli yakalandı!

Yayınlanma: 23.08.2024 - 08:13

Güncelleme: 23.08.2024 - 09:51

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Hatay, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Sivas ve Şanlıurfa’da IŞİD terör örgütüne yönelik "Gürz-9" operasyonları düzenlendi.

Son 5 günde düzenlenen operasyonlar sonucu 65 şüpheli yakalandı.