Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 17 ilde terör operasyonu: 65 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son 5 gün içerisinde 17 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen “Gürz-9” operasyonlarında 65 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 23.08.2024 - 08:13
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Hatay, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Sivas ve Şanlıurfa’da IŞİD terör örgütüne yönelik "Gürz-9" operasyonları düzenlendi.

Son 5 günde düzenlenen operasyonlar sonucu 65 şüpheli yakalandı. 


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