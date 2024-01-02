Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 3 ilde 'Kafes-27' Operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

Yayınlanma: 02.01.2024 - 08:51

Güncelleme: 02.01.2024 - 08:57

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 3 ilde düzenlenen 'Kafes-27' operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

Yerlikaya, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen “KAFES-27” Operasyonunda "ŞAHİNLER" olarak bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi Operasyonda aralarında örgüt elebaşı İlkay YILMAZ’ın da yer aldığı 15 şüpheli gözaltına alındıOperasyon devam ediyor Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki: Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından “Ulusal Organize Suç Örgütü Elebaşı Sedat ŞAHİN’in adını kullanan”; ŞAHİNLER" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik Antalya, Kocaeli ve Muğla olmak üzere 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-27” Operasyonunda; Antalya Kaş’taki işletme sahiplerine Kasten Yaralama, Mala Zarar Verme, Tehdit ve Hakaret suçlarıyla baskı kurarak işletmeleri ele geçirdikleri, Eğlence mekanlarındaki müşterileri tehdit ettikleri, mekanlarda kalabalık şekilde durup gövde gösterisi yaparak mekanlar üzerinde hakimiyet kurdukları, Bölge işletmelerinden bedelsiz faydalandıkları, para isteyen iş yeri çalışanlarını darp ettikleri ve Kalabalık gruplar halinde gezerek halk üzerinde baskı kurdukları tespit edildi.

Operasyonda yapılan aramalarda ilk belirlemelere göre; 3 adet ruhsatsız tabancaya ve Çok miktarda fişeğe el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle Hangi Büyüklükte Olursa Olsun Organize Suç Örgütlerini Çökertip Adalete Teslim Edeceğiz!"