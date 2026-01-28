Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 5 ülkeden 14 suçlu Türkiye'ye getirildi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.01.2026 11:25:00
DHA
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kırmızı bültenle aradığımız 13 suçluyu, ulusal seviyede aradığımız yurt dışındaki 1 suçluyu; Gürcistan, Almanya, Ermenistan, Hırvatistan, Karadağ'dan ülkemize getirdik" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 13 suçlu ile ulusal seviyede aranan 1 suçlunun, Türkiye’ye getirildiğini açıkladı.

Suçluların 9'u Gürcistan, 2'si Almanya, diğerleri ise Ermenistan, Hırvatistan ve Karadağ'dan getirildi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından konuya ilişkin ayrıntıları paylaştı:

"Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan C.A., S.A., O.R.Y., K.İ., A.A., K.K., M.A., E.K., S.Y., M.A.Y., A.M., D.G., H.S.Ç., ile ulusal seviyede aranan C.B. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. Hangi bültenle aranırsa aransın organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini bir bir yakalayıp ülkemize geri getireceğiz."

