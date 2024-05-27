Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 9 ilde 'Mahzen-49' operasyonu: 30 şüpheli yakalandı!

Son dakika gelişmesi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çankırı merkezli 9 ilde düzenlenen 'Mahzen-49' operasyonlarına ilişkin bilgilendirme yaptı. Bakan Yerlikaya, "Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2024 - 08:32
Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 9 ilde 'Mahzen-49' operasyonu: 30 şüpheli yakalandı!
Abone Ol google-news

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Çankırı merkezli 9 ilde gerçekleşen 'Mahzen-49' operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı. 

30 kişinin yakalandığını duyuran Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Çankırı merkezli 9 ilde düzenlenen “MAHZEN-49” operasyonlarında; Elebaşılığını Durmuş Görmez’in yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi! Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı!

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz!

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Çankırı merkezli Ankara, İstanbul, Rize, Kastamonu, Kırıkkale, Çorum, Düzce ve Sakarya’da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, Tehdit, Korkutma ve zorla para alma amaçlı işyeri kurşunlama, Uyuşturucu madde ticareti ve Yasa dışı silah ticareti suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu: 15 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet ruhsatsız tüfek, Çok sayıda senet ve para ile Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi."


Ali Yerlikaya haberleri Son dakika haberleri Operasyon haberleri

İlgili Haberler

Bakan Yerlikaya duyurdu... 13 ilde 'Sibergöz-41' operasyonları: 65 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu... 13 ilde 'Sibergöz-41' operasyonları: 65 şüpheli yakalandı
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 'Bozdoğan-40' operasyonunda gri kategoride olan 1 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 'Bozdoğan-40' operasyonunda gri kategoride olan 1 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika... Bakan Yerlikaya açıkladı... 18 ilde FETÖ operasyonu: 45 şüpheli yakalandı!

Son Dakika... Bakan Yerlikaya açıkladı... 18 ilde FETÖ operasyonu: 45 şüpheli yakalandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... AFAD duyurdu: İstanbul'da deprem!

Son Dakika... AFAD duyurdu: İstanbul'da deprem!
Olaylı Monaco GP’sinde kazanan Leclerc!

Olaylı Monaco GP’sinde kazanan Leclerc!
Uğur Mumcu suikastı davası... Mumcu ailesi, sanık Oğuz Demir'in yargılandığı davada Mehmet Ağar'ın dinlenmesini istedi

Uğur Mumcu suikastı davası... Mumcu ailesi, sanık Oğuz Demir'in yargılandığı davada Mehmet Ağar'ın dinlenmesini istedi
Gaziantep’in coğrafi işaretli lezzeti firiğin zahmetli yolculuğu başladı

Gaziantep’in coğrafi işaretli lezzeti firiğin zahmetli yolculuğu başladı
ADD Başkanı Bozkurt, 'Arapça tabela' söyleminin gerçek sorunu perdelediğini söyledi: 'Hedef iç çatışma'

ADD Başkanı Bozkurt, 'Arapça tabela' söyleminin gerçek sorunu perdelediğini söyledi: 'Hedef iç çatışma'
Sağlıklı yaşam için unsuz, yağsız, şekersiz kek tarifi

Sağlıklı yaşam için unsuz, yağsız, şekersiz kek tarifi
Starlink uyduları Hatay semalarında görüldü

Starlink uyduları Hatay semalarında görüldü
Mauro Icardi’den Fenerbahçe’ye gönderme: ‘Bakalım Kadıköy’de şimdi…’

Mauro Icardi’den Fenerbahçe’ye gönderme: ‘Bakalım Kadıköy’de şimdi…’