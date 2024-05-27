Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 9 ilde 'Mahzen-49' operasyonu: 30 şüpheli yakalandı!
Son dakika gelişmesi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çankırı merkezli 9 ilde düzenlenen 'Mahzen-49' operasyonlarına ilişkin bilgilendirme yaptı. Bakan Yerlikaya, "Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Çankırı merkezli 9 ilde gerçekleşen 'Mahzen-49' operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.
30 kişinin yakalandığını duyuran Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
"Çankırı merkezli 9 ilde düzenlenen “MAHZEN-49” operasyonlarında; Elebaşılığını Durmuş Görmez’in yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi! Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı!
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz!
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Çankırı merkezli Ankara, İstanbul, Rize, Kastamonu, Kırıkkale, Çorum, Düzce ve Sakarya’da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, Tehdit, Korkutma ve zorla para alma amaçlı işyeri kurşunlama, Uyuşturucu madde ticareti ve Yasa dışı silah ticareti suçlarını işledikleri tespit edildi.
Operasyonlar sonucu: 15 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet ruhsatsız tüfek, Çok sayıda senet ve para ile Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi."
Çankırı merkezli 9?? ilde düzenlenen “MAHZEN-49” operasyonlarında; Elebaşılığını Durmuş Görmez’in yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi??— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 27, 2024
Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 3??0?? şüpheli yakalandı??
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;… pic.twitter.com/SaUo8R9BQk
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