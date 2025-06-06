Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! Kurban Bayramı'nın ilk gününde acı tablo: 10 kişi hayatını kaybetti!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kurban bayramını'nın arefesinde meydana gelen kazalara 10 yurttaşın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın söz konusu açıklaması şöyle:

"Kurban Bayram tatili başladı. Arefe gününde (perşembe) 863 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 10 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 1.319 vatandaşımız ise yaralandı.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Kurban Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor.

Arefe gününde Ulaştırma Bakanlığımızın verilerine göre;

2 milyon 591 bin 34 araç otoyolları kullandı.

Arefe gününde trafik ekiplerimizce de;

Bu araçlardan 23 bin 275’ine hız ve radar işlemi yapıldı. Oran %0,9"