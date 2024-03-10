Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 'Mahzen-8' operasyonlarında suç örgütü çökertildi!

Yayınlanma: 10.03.2024 - 08:34

Güncelleme: 10.03.2024 - 08:34

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X üzerinden 'Mahzen-8' operasyonlarının ayrıntılarını açıkladı.

Yerlikaya şunları söyledi:

"Balıkesir merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-8” operasyonlarında elebaşılığını Agit Akan’ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi! Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 20 şüpheli yakalandı!"