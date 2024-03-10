Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 'Mahzen-8' operasyonlarında suç örgütü çökertildi!
Son dakika gelişmesi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 4 ilde düzenlenen Mahzen operasyonlarının ayrıntılarını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X üzerinden 'Mahzen-8' operasyonlarının ayrıntılarını açıkladı.
Yerlikaya şunları söyledi:
"Balıkesir merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-8” operasyonlarında elebaşılığını Agit Akan’ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi! Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 20 şüpheli yakalandı!"
Balıkesir merkezli 4?? ilde eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-8” operasyonlarında elebaşılığını Agit Akan’ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi??— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 10, 2024
Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 2??0?? şüpheli yakalandı??
Aziz… pic.twitter.com/pnLksOCJBu
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